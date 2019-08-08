新盤UPDATES︰大型新盤登場！映日灣超購7倍

樓市交投呆滯，個別發展商以低價姿態推售大型新盤，加上入場門檻較低，仍吸引大批買家入票認購，料稍後開售將對市況產生刺激作用。



●映日灣累錄逾1,950票 超購7倍

億京發展旗下荃灣映日灣，單日再錄逾750張入票，累積收票已超過1,950張，較首輪價單推出238伙超額認購逾7倍。資料顯示，該盤首批單位折實平均呎價17,740元，較市價低約1成，開放式戶入場費僅381萬元起。



●代理指7月貨尾量跌穿萬伙 創10個月新低

美聯物業房地產數據及研究中心選取342個新盤項目計算，扣除當中已售罄的項目後，7月份累積貨尾錄約9,671伙，屬去年9月後首次跌穿萬伙水平，較6月份統計的341個新盤約10,288伙減少約6%。與半年前(今年1月)13,695伙高位相比，更累減約29.4%，並創10個月新低。



該公司房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾指出，7月份新盤銷售以貨尾盤為主，連同全新盤於月內共售出約1,350伙。由於發展商持續積極銷售貨尾，因此7月份累積貨尾按月得以回落。



若以港、九及新界3區劃分，7月份三區累積貨尾單位均按月同樣減少，當中減幅最多的是九龍區，該區7月份錄1,934個貨尾單位，按月減少約6.6%，相比起半年前，更累減約46.3%。



●OASIS KAI TAK開始交樓 住客會所曝光

各區多個大型樓盤入伙。會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK已剛落成，陸續分批出信予業主安排收樓。項目特設4層大型會所CLUB OASIS，融入酒店式設計，室內、外總面積超過22,000方呎，設施一應俱全。



發展商透露，樓盤開售以來銷情理想，現已累售共618伙，佔可供出售單位約99%，總套現逾77億元。項目僅餘小量單位待售，當中11伙為高座標準戶，其餘均為特色及低座單位。

剩餘單位中，11伙已推出價單，單位實用面積由294至698方呎，扣除各項折扣優惠後，折實售價為846.8萬至2,193.6萬元，呎價28,722至34,502元，平均呎價為 30,656元。



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