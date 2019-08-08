樓價UPDATES︰松翠小築辣招鬆綁1352萬沽　帳賺500萬

後市去向未明，二手業主加快沽貨，辣招鬆綁後即套現。沙田松翠小築套三房單位，剛售1,352萬元，持貨三年帳面賺約500萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●筲箕灣香島1座中層D室，實用面積1,228方呎，四房雙套間隔及工人套房，屬項目分層最大面積單位，以58,000元租出，實用呎租47元，新租客原住南區，鍾情該區座落於東區半山，環境跟南區相近，交通比南區更為方便，加上屬全新物業，故承租單位。



●西灣河嘉亨灣5座高層D室，套三房間隔，望海景，實用面積約675方呎，以36,000元放租僅15天，外區客議價後減價1,000元，以35,000元租出，實用呎租約51.9元。



●北角寶豐大廈高層C室，實用面積409方呎，座向南面，外望樓景，成功以700萬元獲買家承接，實用呎價17,115元，原業主於2008年4月購入，當時作價252萬元，持貨至今轉售，帳面獲利448萬元，單位11年多升值近1.8倍。



●西營盤豐景閣高層A室，實用面積333方呎，屬兩房連天台間隔，月租23,000元租出，實用呎租69元，外籍租客因心儀單位附家電，連天台及望海景，即議價1,000元租入。



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九龍區



●將軍澳海天晉2座低層D室，實用面積670方呎，套三房間隔，望內園景，剛以1,238萬元成交，實用呎價18,478元。



●將軍澳新都城2期9座中層C室，實用面積363方呎，屬兩房間隔，吸引內地專才承租，每月租金16,500元，實用呎租約45.5元。



●茶果嶺麗港城5座高層G室，實用面積約517方呎，兩房兩廳間隔，望觀塘商業中心，於5月以760萬元放售，及後微減10萬元，以750萬元沽出，實用呎價約14,507元。



●旺角利奧坊．曉岸1座中高層F室，向北望開揚遠景，開放式間隔，實用面積約198方呎，以498萬元放盤僅兩星期，獲外區首置客睇樓一次，雙方議價後減價28萬元，以470萬元成交，實用呎價約23,737元，略低於市價。



●西南九龍瓏璽8座中層C室，實用面積1,254方呎，四房雙套連工人套間隔，吸引投行經理承租，議價減約6%，並以56,000元租出，實用呎租約44.7元，業主於2011年7月以2,429.36萬元購得，回報率約2.8厘。



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新界區



●沙田松翠小築G座高層1室，實用面積1,111平方呎，套三房間隔，室內企理裝修，獲買家以1,352萬元連車位承接，實用呎價12,169元，原業主於2016年6月購入，當時作價850萬元，持貨三年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利502萬元，單位期內升值約59%。



●沙田第一城13座中層A室，實用面積819方呎，三房間隔，開價1,380萬元，放盤4個月，減價30萬，減幅2.2%，終獲換樓客以1,350萬元易手，實用呎價16,484元，原業主於2010年9月以559萬元購入，持貨約9年至今沽售，帳面獲利791萬元，或升值1.4倍。



●沙田蔚景園2座高層B室，實用面積379方呎，兩房間隔，議價後以639萬元易手，實用呎價16,860元，



●粉嶺逸峯3座中層G室，實用面積約461方呎，兩房間隔，日前獲租客以13,500元承租，實用呎租約29元，項目本月累錄得3宗租賃成交，現有19個租盤，最低租金入場價由12,000元起。



●清水灣大埔仔村單號屋，建築面積2,100方呎，以1,888萬元易手，建築呎價8,900元。



●屯門寶怡花園2座高層F室，實用面積415方呎，兩房一廳設計，減租500元，獲區內客以12,500元承租，實用呎租30.1元。



●屯門怡樂花園1座高層F室，實用面積511方呎，三房兩廳設計，附設新裝連部份傢電，可即買即住，近日原業主擴大議幅，累積減價達50萬，區內客決定即睇即買，以600萬元購入上址自用，實用呎價11,742元。



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