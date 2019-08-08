道指高開134點　Lyft漲逾7%

美股周三大幅波動後，周四早段做好，道指高開134點，報26,141點，納指漲63點至7,926點。



不過，摩根士丹利星級策略員Andrew Sheets認為，投資者應提高現金水平，原因是聯儲局的減息幅度勢難以滿足市場期望。他又重申減持股票及信貸，債券投資比率則與基準看齊，因為周期似乎已轉變，經濟不再擴張，基本上對任何投資均不看好。



企業消息方面，召車app公司Lyft第二季虧損擴至6.44億美元，多過市場預期的4.45億美元，主要是錄得2.93億美元股份薪酬開支，但其他業務數據表現理想，並調高全年收入預測，又預期虧損將會收窄。Lyft股價早段報64.96美元，升7.75%，其競爭對手Uber周四收市公布季度業績，股價亦漲6.75%至42.38美元。



反觀，業績欠佳的卡夫食品，股價大插12.5%，至27.01美元。晶片商博通（Broadcom）據報快將就收購網絡保安公司Symantec旗下企業業務達成協議，涉及金額100億美元，消息刺激Symantec股價急升10.1%至22.47美元。

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