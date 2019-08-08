反攻印度　iPhone X本月在當地量產！

台媒報道，今個月，蘋果公司(Apple Inc.)iPhone X將在富士康在印度南部城市甘吉布勒姆(Kanchipuram)的廠房量產。但報道引述一位在印度設廠的國際品牌主管說，iPhone X在當地量產最大的挑戰是，組裝廠搬廠，很多（供應鏈）卻還沒跟上去，供應端到生產端變成一條長鏈。因為組裝iPhone所需的零部件將由富士康在中國廣東省廠房供應。



資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清補充指，供應鏈拉長後，存貨增加、運費增加，營運風險也增加，以前供應商在附近，斷鍊就算了，現在斷鍊可不簡單，可知道那有多大的風險嗎？



Apple在大陸的供應鏈，幾乎都在24小時車程之內可達到。曾經，Apple在最後一刻更改了iPhone的屏幕設計，新的屏幕面板就在當天午夜運達大陸的工廠。12小時後，一塊塊新屏幕就都嵌到手機上。Apple已故教主喬布斯曾說，iPhone不在美國組裝，原因不是成本，而是亞洲工廠生產速度快，能兼具經濟規模與靈活性。



現在，Apple在大陸手機市場已趨近飽和，再加上中美貿易摩擦，都對iPhone不利。據市場調研機構Canalys統計，今年第一季，iPhone在大陸出貨量年減幅度高達三成。相比下，華為反而逆勢增長四成。從摩根大通到花旗等券商，都下調Apple今年的盈利預測。



然而，面對印度這個全世界最有潛力的手機市場，Apple市佔連前10名都排不上，當地銷售的高端iPhone，因為得加上兩成關稅，幾乎為全球最貴。以iPhone XS為例，印度官網報價相當於近1.1萬港元起，比印度人半年平均收入還高。



去年，韓國總統文在寅還邀請印度總理莫迪，一起參加三星在印度興建、號稱全球最大手機工廠的開幕典禮，雙邊的友好關係，加上三星還宣布要在印度製造高端旗艦機型Galaxy S9和Note 9，都加深Apple被邊緣化的危機。



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