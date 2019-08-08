【市道疲弱】貿戰遇上社會衡突　消費減少商界叫苦

香港零售市道本已受中美貿易戰及人民幣疲軟影響而轉弱，近期社會事件現對其構成更大壓力。太古(00019)指環球貿易摩擦及香港的示威活動，影響集團旗下多項業務的需求；太古地產(01972)亦指，眾多不確定性因素影響香港的零售消費，當中示威活動對旗下商場，特別是太古廣場的零售銷售額造成影響，預料若示威持續，銷售額將持續受壓。



太古周四(8月8日)公布，今年上半年純利按年倒退41.19%至79.39億元，每股盈利A股為5.29元，B股為1.06元。太古地產上半年純利更按年大跌57.68%至89.73億元，每股盈利1.53元。



太古地產行政總裁白德利表示，目前難以區分6、7月零售業務所受的影響是源於示威活動，抑或是由於期內主要租戶百貨店Harvey Nichols關店所導致，不過酒店受示威活動影響導致入住率下降則屬意料之內。



被問到集團寫字樓業務或在續租上受壓，他料未會受短期事件所影響，但指出近年商業租務市場出現「去中環化」，租客更傾向搬遷至港島東，集團未來會專注在這方面發展。



另一方面，本港零售企業受打擊情況亦已顯現。服裝品牌佐丹奴(00709)周四公布截至今年6月底止中期業績，上半年銷售額按年減少11.11%至25.42億元，盈利按年倒退36.61%至1.61億元，主要受銷售額減少及採納會計準則16號所產生的額外帳目費目拖累。每股盈利10.2仙，中期息10.2仙，按年減少40%。



集團主席兼行政總裁劉國權表示，受示威活動影響，街上人流減少，相信集團7、8月的本港同店銷售有所下跌，惟未有計劃關店。



他對下半年零售市道悲觀，認為香港社會上不安現象只屬短暫性，反而中美貿易戰愈打愈烈，帶來的影響較長期及深遠，加上內地來港過夜旅客數量減少，來港消費意欲減弱，不利零售市道，認為市道將持續下滑。



他表示，集團目前以防守型策略，盡量控制成本及存庫，在聘請人手及加薪會更審慎，但強調不會裁員及進行割喉式促銷活動。



另一家本港零售商日本城母公司國際家居零售(01373)主席兼行政總裁魏麗霞則指，年初至今公司同店銷售仍錄得增長，惟受近期示威行動影響，集團部分區域店舖需提早關門，因而近兩星期同店銷售升幅有輕微放緩。



她指近兩年香港零售市道相當艱難，但認為「危中有機」，主要是公司產品價格具競爭力，市民審慎消費對其業務有利，而近期人民幣貶值亦令來貨價格下調。



至於店舖續租方面，她指集團每年都有約三份一店舖需要續租，在現時市況下，估計續約租金將有削減空間。佐丹奴劉國權同樣透露，個別舖租可有下調空間，期望業主能諒解現時「生意難做」情況而不加租。

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