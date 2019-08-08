10年最惡劣！美企首7個月因破產而裁員近4.3萬人

外國傳媒報道，最近美國企業破產迹象增多，並造成損失！



報道指出，今年首7個月，以美國為基地的企業由於破產關係，已宣布裁員42,937人，按年大升40%；整體裁員數字更以超越去年全年近兩成。雖然目前美國失業情況處於歷史低位，但因企業破產而造成裁員的情況為2009年以來最惡劣，當年首7個月相關裁員達50,258人。



若進一步看，今年首7個月因企業破產而裁員的人數，佔總裁員比例約11.6%，較2018年的11.3%為高；自2007年起，該比例每年平均約6%。當中，大部分來自零售業，主要受累於亞馬遜、eBay等網上零售興起及租金高昂。



有分析警告，儘管美國整體就業狀況仍良好，但就業人口愈來愈偏向巨型企業，不是健康的迹象。



事實上，6月有報道指，今年以來美國已關門的零售業實體門店數目高達7,000家，超過了去年全年6,000家的關店數量。若趨勢持續，預計今年全年關門的零售業實體門店數量將達1.2萬家。



瑞銀認為，如果美國政府對中國進口美國貨品加徵新一輪關稅，很可能導致美國玩具、服裝等商品漲價，而漲價勢必導致零售額下降，或引發零售業實體店「關門潮」。同時，美國經濟增速放緩，以及經濟前景不確定性增加，將進一步對零售業發展形成「夾擊之勢」。

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