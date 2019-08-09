趙文傑：市場波動大　聯儲料續放鴿

雖然聯儲局於上月底如期減息25點子，惟主席鮑威爾隨後表示美國並非步入減息周期，減息僅是政策的中期調整，有關言論嚇怕憧憬寬鬆政策的投資者，為金融市場帶來震盪。另邊廂，美國總統特朗普同時決定徵收3,000億美元中國貨品的進口關稅，令中美貿易關係緊張，拖累美股連日大跌，當中標普500指數便於4個交易日累挫逾半成。



由此可見，踏入今年金融市場衍生的樂觀情緒，主要是歸咎聯儲局對利率及貨幣政策的轉鴿取態，一旦投資者接收的訊息改變有關憧憬，便會為市場帶動波動及導致避險情緒升溫。



事實上，為應對環球經濟衰退的風險，世界各地不少央行已有準備工作。新西蘭、印度和泰國央行日前不約而同宣布減息，當中新西蘭央行更大手減息50點子。此外，特朗普亦表示，聯儲局必須更大幅度及更快地減息，使美國在其他國家中具有競爭力，反映鮑威爾上周的言論正與大家所希望的大唱反調。



然而，經過連日來的波動，筆者認為聯儲局將會陸續放鴿，釋出更積極的減息信號，穩定軍心。首先出場的是芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)，他日前表示經濟面臨逆風挑戰，意味進一步減息是合理。只是經過一周，便有聯儲局官員表態支持進一步減息，與鮑威爾所謂的「中期調整」大相逕庭。



環球經濟前景悲觀已屬不爭的事實，否則不會見到央行輪流減息。美國10年期債息日前曾跌穿1.6厘水平，3個月與10年期的倒掛息差更創近12年的最大幅度，美國債市的表現正反映，未來經濟前景實在不容樂觀。因此幾乎可以肯定，「周期中段」只是鮑威爾的語言偽術，其實美國已正式步入減息周期。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)



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