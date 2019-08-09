郭家耀：港交所宜候低分段吸納

香港交易所(00388)日前公布為進一步完善互聯互通機制，滬深港交易所就在港上市的同股不同權股份，納入「港股通」股票範圍時，須滿足的條件達成一致意見。



據上交所及深交所的通告指，同股不同權的公司，除需滿足現有港股通股票納入條件外，應當同時滿足四個條件，分別為穩定交易期時長，在香港上市時間需要符合「6個月+20個港股交易日」、達到一定市值要求，最近183日中的港股交易日日均市值不低於200億元、符合流動性安排，最近183日港股總成交額不低於60億元，以及合規要求，即股票上市後，股票發行人和不同投票權受益人未因違反企業管治、訊息披露以及投資者保障措施等方面的規定，而受聯交所公開指摘、其他公開制裁或者觸發不同投票權終止的情形。



滬深交易所就此對相關業務規則進行修訂，並向市場公開徵求意見。下一步，滬深交易所將據市場各方意見，對相關業務規則進一步修改完善，履行相關決策和審批程序後正式發布。同股不同權公司納入互聯互通機制，有助吸納內地資金投入，對相關股份的交投量及估值有正面影響。不過，由於近日市況較為波動，資金入市意欲較低，影響大市成交水平，深化互聯互通機制難以即時為港交所帶來顯著交易量增長。



港股7月份平均每日成交額為687億元，按年跌23%，鑑於情況短期未有改善，港交所股價預料仍將低迷一段時間。當然，作為連接內地市場及海外投資者的橋樑，港交所的結構增長故事仍成立，長線投資者考慮股價進一步調整時分段吸納。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股份)



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