袁沛儀：經濟放緩　英鎊回落

英國周五(9日)將公布經濟增長數據，市場料將大幅遜於前值，參考投資增長回落，估計結果符合預期，加上脫歐進展仍未有明確定案。而英倫銀行下調經濟增長預測，料英鎊在低位1.198水平。



聯儲局需繼續觀望更多美國經濟數據才釋放更明確貨幣政策去向，料美元短線在97.5上落。歐元區多國經濟數據轉弱，故歐元上升空間有限，估計上試1.125後回落。



參考主要經濟體的長短息差均反覆下行，預示全球經濟增長面臨放緩風險，加上中美貿易關係不穩，脫歐前景未有明確方向，估計投資氣氛回落，利好避險資產表現。預期全球主要債息繼續下行，美元兌日圓下試104.9，美元兌瑞郎下試0.969。



另方面，商品貨幣普遍偏軟。澳洲就業市場及通脹未見改善，貨幣政策應繼續進一步寬鬆，料澳元下試0.667。新西蘭消費信心回落，料紐元下試0.643。而加拿大零售銷售增長下跌，料周五晚上將公布的失業率略回升，加元短線偏軟，估計美元兌加元上試200天線1.343。



交通銀行香港分行策略師 袁沛儀



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