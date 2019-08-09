國泰目標價遭狠削一成

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空(00293)，其母企太古(00019)主席施銘倫承認中美貿易戰對國泰影響較大。滙豐環球研究估計，國泰的客貨運收益率將因此受壓，對公司前景看法審慎，並削其目標價近1成至11.4元。



滙豐環研報告亦引述國泰管理層稱，地緣政治及貿易緊張影響未來公司客貨運的表現，特別是疲弱的貨運前景，以及中國國航(00753)在第2、3季的盈利表現受人民幣兌美元貶值所影響。



該行因此進一步將國泰今年至2021年的盈利預測調低9至12%，意味下半年盈利較上半年僅升10%，按年比較更顯著下跌43%，並且對國泰今年盈利預測較市場共識低34%。



事實上，國泰管理層於日前業績會上已預警，在中美貿易戰及近期香港政治事件的雙重打擊下，下半年經營環境將更具挑戰。



除滙豐外，瑞信亦將國泰目標價由15.5元降至15元，該行報告認為，受長途機票價格競爭加劇，以及宏觀經濟刮起逆風下，國泰的客運收益率很可能繼續受壓。此外，受本港示威活動影響，7月份入境旅客、特別是經濟艙機位的訂票跌幅達雙位數，而中國取消赴台的個人遊亦影響中台間航線業務。



同樣，因應國泰發布最新的業務指引，高盛預計在客運收益率較低及貨運表現疲弱之下，調低其今年至2021年的盈利預測10至21%。

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