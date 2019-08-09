濠賭業受累訪港旅客減

近月本港社會紛爭不斷，連帶澳門旅遊及博彩業均受打擊。綜合外電分析，預計示威活動除令訪港旅客大減，也間接使旅客減少到澳門旅遊，拖累澳門博彩收入表現。



報道指，有約三分一到訪澳門的旅客會選擇在香港乘船，或是透過港珠澳大橋入境澳門。然而，近日上環信德中心的旅行社透露，由於信德中心位處鄰近中聯辦，直接受示威活動波及，導致7月份生意額大減3成。



另外，永利度假村集團行政總裁麥馬度接受外電訪問時亦稱，示威活動導致香港機場有過百班航機取消，不但旅客來港旅行的意欲驟降，亦影響到澳門的高端客群。



此前，澳門博彩監察協調局公布，7月份博彩收入錄244.53億澳門元，按年跌3.5%，較市場原先估計錄輕微增幅為差。有見及此，澳門政府及旅遊局作出相應措施，包括建議旅行團改以與澳門鄰近的珠海作為旅程的另一站，避開香港的影響。



外電並引述獨立資產研究公司伯恩斯坦研究分析師Vitaly Umansk指，內地旅客減少到訪澳門的話，博彩收入跌勢將難遏止。麥格理報告也指出，面對盈利升幅放緩、違約情況增加等負面因素，內地民營企業前景堪憂，預計今年澳門貴賓廳賭收按年下跌15%，中場賭收則升11%，全年賭收持平。該行認為，表外信貸流動性仍然緊張，貴賓廳業務難以復甦。

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