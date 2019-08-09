【借錢買樓不收息】這個國家迎接「大時代」

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外媒報道，丹麥銀行Nordea Bank Abp周三宣布，將為旗下丹麥的客戶提供新一批20年期固定利率貸款，利率由之前的0.5厘，下調至零。這意味到，該筆20年期的按揭貸款將不會收取任何利息，為丹麥史上首次出現。



早幾日之前，當地另一間銀行Jyske Bank則宣布，將提供30年期、年利率為0.5厘的按揭貸款。



Realkredit首席經濟師指出，全球增長低迷及中美貿易戰升溫，都是全球利率低企的主要原因之一。



Nordea Kredit首席分析師Lise Nytoft Bergmann認為，這是置業人士的好消息，而對投資者來說則是壞消息。



她指，現在置業人士可以超低利率獲得貸款，但投資者卻更加困難去找尋合適的安全資產，而不用擔心因為通脹而遭到損失。



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