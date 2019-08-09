美股收市：道指漲371點　扭轉周初跌勢

市場開始消化全球主要央行減息，以及中美貿易戰升溫的因素，美國股市周四收市做好，三大指數均已扭轉周初跌勢，轉為上漲。道指全日持續向好，以近最高位收市，報26,378點，升371點或1.43%；標指收報2,938點，升54點或1.88%；納指收報8,039點，升176點或2.24%。



企業消息方面，召車app公司Lyft第二季虧損擴至6.44億美元，多過市場預期的4.45億美元，但調高全年收入預測，又預期虧損將會收窄。該公司股價收漲3%；同業Uber則上漲8.24%。



業績欠佳的卡夫食品，股價全日重挫8.62%，收報28.21美元。晶片商博通(Broadcom)據報快將就收購網絡保安公司Symantec旗下企業業務達成協議，涉及金額100億美元，消息刺激Symantec股價急升12.3%至22.92美元。



對於後市，被視為「新債王」的Doubleline Capital創辦人兼行政總裁岡拉克警告，預計2020年美國總統大選前，美國經濟陷入衰退的機會達75%，高於6月時估計的65%。



他指出，美國國債孳息率曲線(3個月期相對10年期)出現0.4厘「倒掛」，其後通常會出現問題，聯儲局知道要減息，但衰退命運已接近被確定。



他對股市看法較淡，繼續唱好黃金，直言「負利率」債券數量持續增加，投資者會希望轉買較債券回報更理想的資產，故金價可持續上揚。



另外，摩根士丹利星級策略員Andrew Sheets認為，投資者應提高現金水平，原因是聯儲局的減息幅度勢難以滿足市場期望。



他又重申減持股票及信貸，債券投資比率則與基準看齊，因為周期似乎已轉變，經濟不再擴張，基本上對任何投資均不看好。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。