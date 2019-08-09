【出血求售】零售舖位驚現劈價潮　蝕四成放盤無人吼

近月社會不穩，加上中美貿易戰持續，香港零售氣氛轉差，灣仔、堅尼地城及旺角區都有舖位業主看淡後市，以蝕讓價求售物業。當中灣仔駱克道有街舖以低於購入價約400萬元或逾四成放盤。有市場人士認為，市場舖位價格普遍要劈價兩成才較吸引。



綜合市場資訊，近月舖位市場陸續出現多數宗蝕讓放盤個案，當中蝕幅較大的為上述駱克道單號地舖，面積約95方呎，早前曾以750萬元放售，隨後劈至650萬元，由於依然未獲承接，最新再減至498萬元。該舖位現由小型地產公司以每月約8,500元承租，租約期至2021年初。據了解，該舖位2012年購入價為890萬元，即最新意向價，較買入時大幅低約44%或392萬元。



此外，該舖位毗連地舖，則於上月中以990萬元放盤，較購入價低約340萬元或25.6%，上周僅以980萬元沽出，較約8年前的買入價1,330萬元，蝕約26%或350萬元。該舖面積約200方呎，現由售賣茶葉的商戶租用。



西區堅尼地城出現同類情況，區內厚和街雙號地舖，面積約550方呎，以交吉形式放售，意向價1,550萬元。而舖位業主於2012年以1,738萬元購入上址，即目前叫價低買入價約10.8%或188萬元。



●旺角舖嗌千三萬 低24%

銅鑼灣亦有地舖明賺實蝕放售。霎西街一個面積約500方呎的單號地舖，以1,850萬元放售，原業主於同年以1,830萬元購入。若計算買入及賣出時的代理佣金各1%，估計將需蝕售。



至於九龍傳統購物區旺角，區內廣華街單號一個面積約172方呎的地舖，叫價1,300萬元，舖位現由鐘錶店以3萬元承租。該舖位七年前購入價為1,718萬元，即叫價低約24.3%或418萬元。



●業主為離場 勁加佣金

由於目前舖位買賣氣氛極為淡靜，成交數量接近冰封，業主及代理亦要出招盡快離場。如廣華街另一個單號地舖，面積約212方呎，現以980萬元放售。雖然現時叫價較購入價高逾45%，不過該舖業主卻主動提高佣金，表明若果成交價超過900萬元，代理佣金將高達50萬元，即相等於樓價的5.5%，較一般佣金佔成交價的1%明顯為高。



至於代理方面亦有對策。同區長旺道單號地舖，面積358方呎，現時意向價約1,200萬元，現由菜檔以每月約2.25萬元承租。據悉，負責上述放盤為小型代理行為求吸引買家，提出買家免佣策略。



●專家：鋤價入市好時機

盛滙商舖基金管理行政總裁李根興表示，市場出現多宗蝕讓求售個案，惟可惜依然未能吸引買家入市，反映不少投資者暫時縮沙，觀望市況。由於舖位交投極為淡靜，業主及代理亦開始在支付及收取佣金上作出更吸引的調整。他又認為，現時屬鋤價入市的好時機，若遇上業主願意減價兩成或以上便會執平貨。



事實上，政府統計處早前公布的6月零售業總銷貨價值臨時估計僅為352億元，按年大跌6.7%，遠遜市場預期，更連跌5個月。當時政府發言人指，6月跌幅擴大反映本地消費情緒趨審慎，訪港旅客人數升幅放緩，更明言近期大型示威活動若持續，將進一步拖累零售業務。

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