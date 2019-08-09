【市前重點睇】美股全線上升　日圓漲至105

●美匯指數回落至97.61，離岸人民幣(CNH)跌至7.086水平，港匯企7.8412，圓匯升至105.77，英鎊見1.2142，歐元低企1.1188。金價企1,509美元。油價升逾2%，布油升上57.38美元，紐油觸及53美元後回順。道指期貨回吐逾百點。



●傳在中國宣布暫停購買美國農產品後，白宮推遲就是否允許美國企業和華為重啟業務做出決定。



●美國總統特朗普表示，不會對強美元感到興奮。



●道指收報26,378點，升371點或1.43%；標指收報2,938點，升54點或1.88%；納指收報8,039點，升176點或2.24%。 https://bit.ly/33h0rfj

-召車平台Uber上季虧損錄52.36億美元，股價於盤後交易時段大跌逾5%。



●「新債王」岡拉克警告，預計2020年美國總統大選前，美國經濟陷入衰退的機會達75%，高於6月時估計的65%。



●外國傳媒報道，今年首7個月，以美國為基地的企業由於破產關係，已宣布裁員42,937人，按年大升40%，為2009年以來最惡劣。



●美國10年期國債孳息率跌1.7點子，報1.7172厘。



●港股ADR指數收報26,219點，升99點。



●即月恒生指數夜期收報26,160點，升139點，高水39點，成交28,281張。



●紐約期油收報每桶52.54美元，升1.45美元或2.84%；布蘭特期油收報每桶57.38美元，升1.15美元或2.05%。

-沙特阿拉伯計劃下個月將石油出口量保持在每天700萬桶以下，低於客戶需求分配原油，以幫助穩定市場。



●紐約期金收報每安士1,509.5美元，跌10.1美元或0.7%。



●英國富時100指數收報7,285點，升87點或1.21%；法國CAC指數收報5,387點，升121點或2.31%；德國DAX指數收報11,845點，升195點或1.68%。 https://bit.ly/33on15K



●秘魯央行將關鍵利率下調25點子，至2.5厘。



●傳Ewen Stevenson為滙豐控股下任行政總裁第一人選。



●傳瑞銀擬重組投資銀行部門，數百個崗位面臨削減風險。



●中國證監會指將進一步有序擴大商品期貨市場開放，目前沒有計劃大幅放鬆外資在股指期貨的投資限制。



●【出血求售】零售舖位驚現劈價潮，蝕四成放盤無人吼。 https://bit.ly/2yOyQEg



●濠賭業受累訪港旅客減。 https://bit.ly/2ZIOPPR



●國泰目標價遭狠削一成。 https://bit.ly/31vu8Yn



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