【股民熱話】Be water　Fact check　炒家金句你識幾多？

呢期香港七國咁亂，好多人都冇心機睇市，皆因遠景迷濛，跑山短炒賺錢的動力都減弱。不過，人在魚缸，一般而言，情緒會隨着時間過去而修正，畢竟大家都要為開飯奮鬥。呢排大市有番波幅，意味有番啲炒作空間。



最近社會上湧現唔少金句，都幾用得着喺炒股身上，各位炒家不妨睇吓有冇咩領略到！



「Be water」

這詞源自於香港已故武打影星李小龍，意思是武者並不拘於形式，要如水般流動靈活。其實炒股都一樣，今日見到資金流向炒咩股就跟住行動，有咩風吹草動就要執行紀律，行動要快捷，靈活變通，呢啲正正就係魚缸炒家的特性！



「Fact check」

意思指要求證。股票市場好多傳言，但聽消息跟炒，隨時會落入進退失據的境地，皆因除非你係春江水暖鴨先知有第一手消息，否則唔知消息堅定流就瞓身炒，隨時炒錯邊，故求證係好緊要。



「曱甴」

炒股票，上落輸贏係平常事，但唔會因為起起落落而翻唔到身，皆因一個信念，係「有本未為輸」，最緊要識得止蝕保本，股市有周期就有希望，要有「曱甴」即小強般的打不死、唔認輸的精神。總之知道錯就要懂得沽貨止蝕，並調整策略發掘新目標再拼過，所謂「愛拼才會贏」，咁先至有條件做股壇長青！



「冇差別」

炒股最忌係「冇差別」，即係唔分優劣，亂咁炒！好似呢兩年利率仍相對低企，加上經濟景氣下滑，兼具防守同高息的公用股吃香，但若然冇細心分析，見喺公用股就買，隨時中伏而不自知。好似公用股中，去年以來中華煤氣(00003)未計送紅股股價累升34%，但中電控股(00006)同期僅升5%，港燈(02638)亦僅升10%，電能實業(00006)更累跌16%，押錯注得失一目了然。



「有大台」

炒股票的人，唔怕有大台，就如炒輪證，必須要有莊家(大台)出價，唔係邊個玩！至於個股，若然股權相對集中，情況就如有「大台」。個股存在「大台」，有好有壞，某些莊家炒得嚟都會益吓人；但有些莊家愛玩「炒落」，殺人一頸血。跟炒唔知「大台」路數，放低學費就難免。



東方產經專欄作者 帥哥

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