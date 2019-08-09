【即市分析】古勝：出口股縱有反彈　唔夠買驚風散

東方產經「MARKET INSIGHT」專欄作者古勝：近期港股受累中美易戰及貨幣戰發展消息，整體級級落情況令人憂慮，更令人擔憂的是，若然環球各大央行真係再行減息放水撐經濟之路，後市可能再次引發環球投資市場災難。



事實上，略有記性的讀者，都應該記得當年美國金融海嘯時，減息減到低無可低後就大玩量寬印銀紙救市，但當中最值得注意的是，美國當時可以使印銀錢所引發的通脹問題，轉移至環球各國去承擔，主因各國都係美債債主，又好似港樓咁，其實當中部分升幅係因為錢唔值錢而炒上，但今次情況顯然不同，就係環球央行基準利率已接近歷史低位，亦即其手上子彈唔多，若再來一次，未來各地齊齊陷入經濟衰退的風險唔細，所以先會見到資金近期不斷湧入美元、黃金及美債等傳統避險資產。



回看恒指就算連彈幾日，但成交明顯唔配合，昨日反彈123點，主板成交僅759億元，加上早前幾個下跌裂口急插，未來唔係咁輕易話補就補，除非有重大利好消息(如貿易戰談判有好消息)，否則都係彈散格局居多。



有人會問，如今中美玩貨幣戰，中國有幾大贏面？又有乜板塊吼得過？首先，人民幣仍屬於半開放貨幣，自由度唔大，中央要上要落其實好易，只不過操縱匯率係兩面刃，有利有幣，相信未到生死存亡之秋，都唔會大刀闊斧咁使用。



至於某部分板塊，表面上好似可以受惠人仔貶值，好似做外貿生意的出口股等，因為人仔貶值變相增加產品競爭力，但今期係打「貿易加貨幣」戰，一出一入，真係睇唔到做企業可以因為人仔貶值有幾好錢途。



簡單咁睇利豐(00494)、耐世特(01316)、偉易達(00303)及創科實業(00669)股價近期都仲係級級落，就算隻敏華控股(01999)股價走勢叫做撐得住，昨日仲跟大市升2.5%報3.6元，守穩前低位3元樓上。講真，現時外圍風大雨大，美國特朗普一句再加徵關稅，又或者出招打壓中國企業，板塊隨時又再跌多浸，畀你博到少少反彈都唔夠買驚風散！

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