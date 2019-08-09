中國7月通脹2.8%　鮮果價格飆39%

中國7月全國居民消費價格指數(CPI)按年增長2.8%，預期升2.7%，前值升2.7%；按月增長0.4%。



其中，城市CPI按年上漲2.7%，農村升2.9%。食品價格上漲9.1%，非食品價格上漲1.3%；消費品價格上漲3.4%，服務價格上漲1.8%。1至7月平均CPI按年升2.3%。



食品菸酒價格按年上漲6.7%。其中，鮮果價格上漲39.1%；畜肉類價格上漲18.2%；豬肉價格上漲27%；雞蛋價格上漲11.4%；禽肉類價格上漲7.6%；鮮菜價格上漲5.2%；糧食價格上漲0.6%。



其他7大類價格按年6漲1降。其中，其他用品和服務、醫療保健、教育文化和娛樂價格分別上漲3.4、2.6和2.3%，衣着、居住、生活用品及服務價格分別上漲1.8、1.5和0.8% ；交通和通訊價格下降2.1%。



至於7月份全國工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌0.3%，預期跌0.1%，前值持平；按月跌0.2%。工業生產者購進價格按年下降0.6%，按月下降0.2%。1至7月平均PPI按年上漲0.2%，工業生產者購進價格持平。



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