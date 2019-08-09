【即市分析】公用股收息股皆不再具防守性？

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰未完，貨幣戰又開打，環球央行齊齊減息，但今次減息能否如08年般令經濟起死回生就真係唔敢講，事關各地央行利率已經低無可低，例如歐洲央行係0息、英倫銀行得0.75厘，除非未來大力放水，否持全球經濟睇怕都撐唔到幾耐。



講番中美貿易戰持續，早前受累股隨時又再冇運行，當中又以出口股、汽車股、手機股等最傷，短期都係唔好沾手。事關去到貨幣戰都已經開打的階段，中美兩國隨時對行業中的餘下商品再進一步增加關稅，最壞情況可能仲未到，所以現階段博反彈風險都唔細。



另外，以前就話有防守股、收息股炒吓，但今期連防守股都唔多夠防守力，好似公用收息股為例，之前受美國潛在減息因素支撐，但今期都一樣冇乜力水，大家睇睇中電控股(00002)、中華煤氣(00003)、電能實業(00006)、港燈(02638)及港鐵(00066)等股價，全部近期都要跟住大市回落。



雖然，大家可能會話，呢類股部分都跌得冇大市咁傷，甚至可以話跑贏大市。但大家要明白，跌就係跌，就算係跑贏大市，帳面上都係輸錢，只不過輸少啲。所以，策略上就算高息股都唔買得住，甚至乎宜逢高減磅，事關在環球以至港股整體中線前景不容樂觀下，在投資組合中減持整體港股比例，是刻下最保險的做法。

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