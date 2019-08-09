【專家分析】沈建光料下半年中國CPI回落至2%

中國7月全國居民消費價格指數(CPI)按年增長2.8%，增幅稍微高過預期的2.7%。而7月份全國工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌0.3%，跌幅超過預期的跌0.1%。京東數字科技首席經濟學家沈建光稱，對這兩個數字並不意外，因經濟是有周期性的，而且中國經濟確實面對著挺大的下行壓力。



他續說，CPI上漲主要受豬肉及水果價格上升所帶動，非洲豬瘟推升豬肉價格貢獻大，而其他非食品價格上升幅度輕微。所以預計豬肉等食品銷量將減少，而通脹對整體市民生活開支不會有太大壓力。他更預計下半年CPI會回落至2%水平。



對於PPI下跌，他解釋，是反映工業原材料需求減少，中國經濟疲弱。但中央已推出多項措施應對，包括穩定外貿措施，以及減稅降費等，減輕企業負擔。此外，面對中美貿易戰的外圍風險，以及國家改革，包括積極去槓桿及收緊房地產融資等內在風險，中國主要靠內需提振經濟，而中國人口眾多，相信此方法也奏效。



他又提到CPI與PPI的關係。PPI下跌，即原材料價格降低，減低工業生産成本，有助提高企業利潤。而CPI上升，即食品價格售價上升，也有助提高企業利潤。但提醒，兩者並不反映同類企業。



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