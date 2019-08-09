【專家樓評】汪敦敬：二手放盤量分析樓市前景

市場多變，筆者曾分享最重要是參考數據，與數據共舞。



近期大家都不太開心，究竟香港的資金有否流走？最新公布截至6月30日的M3，泛指總存款量幸好是增加的，即代表去到6月尾為止香港的資金都沒流走，當然筆者認為應該要參考7月份的數據，這便知道在新局面之下，環球包括內地的資金有否持續支持香港，來到現在筆者本人認為仍是樂觀的。



第二個很重要的數據就是二手放盤量，放盤量會告訴我們究竟樓市發生甚麼事。在最近悲觀情緒較重的情形之下，筆者見到屯門區的二手買賣放盤量是全面增加，即是說樓市有機會出現價格的下調壓力，但下調壓力未必會很大，如果要買樓的朋友可以考慮大膽還價爭取更好的收穫。



另一個很重要的數據就是租盤的二手放盤量是減少，即是說少了人買樓之餘但多了人租樓。看回數據，今年1月1日屯門區主要屋苑的租盤量是664個，來到8月2日已減少至455個，換言之租的放盤量是大幅減少。如無意外，我們很快會面對租金較快上升，以上幾項重要的數據仍然需要拭目以待，我們會繼續與各位分享。



祥益地產總裁 汪敦敬

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