關稅得人驚？Adidas警告貨幣戰後果仲恐怖

外電報道，德國運動用品公司Adidas表示，比起美國總統特朗普提高鞋類關稅的可能性，公司更擔心中美爆發貨幣戰。



Adidas行政總裁Kasper Rorsted在第2季度財報電話會議表示，「貨幣戰爭沒有贏家，最終每個人都會輸，因為會導致全球經濟放緩。」



該公司在5月份聯同Nike、PUMA等同業，簽署了一封致特朗普的公開信，指美國對中國產運動鞋徵收新關稅，將對消費者、企業和整個美國經濟造成災難性後果。Rorsted說，聯署公開信是為整個製鞋業發聲，並不是為自家的利益。



Adidas的中國及美國業務佔比高達45%，如果中美爭相將本幣貶值，在轉換成歐元時，最終會打擊Adidas的收益。據該公司最新公布的業績，其上半年收入增加5%，來自持續經營業務的盈利按年增長10%。



在特朗普向中國發出新關稅威脅後，人民幣匯率急跌，隨後美國將中國列為匯率操縱國，全球央行展開減息潮，市場對貨幣戰的擔憂持續上升，令本周環球股市震盪。



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