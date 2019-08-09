全球經貿戰：傳美國暫緩向華為供貨許可

外媒引述消息報道，在中國宣布暫停購買美國農產品後，美國白宮推遲就是否允許美國企業與中國科技巨企華為重啟業務做出決定。



美國共和黨參議員魯比奧周四(8日)警告，總統特朗普不應給予科技公司有特許，向黑名單上的華為出口零件，將之形容為「甜心許可」。他表示：「我們一定要看清楚華為及其他中國國企帶來的真實及長遠的風險。」



美國商務部於今年5月把華為及其附屬公司列入「實體清單」，禁止其在未經美國政府批准下，從美企獲得零件和技術。特朗普於6月曾表示，將放寬對華為的部分出口限制。商務部長羅斯上周表示，已接獲50間公司申請許可，惟官方至今未有定案。



過去一周，中美兩國貿易緊張局勢升溫，特朗普突然宣布自9月1日起對3,000億美元中國商品加徵10%關稅。人民幣跌穿七算大關，美國財政部亦正式將中國列為匯率操縱國。不過，特朗普其後表示華為問題與貿易談判無關。



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