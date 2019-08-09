【專家分析】中國PPI近3年來首跌　要靠減息打救？

最新數據顯示，中國7月全國居民消費價格指數(CPI)按年增長2.8%，則略好過預期；7月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降0.3%，降幅大於預期，為近3年來首次下滑，反映在中美爆發貿易戰之際，製造商利潤前景憂。



外媒引述Continuum Economics駐新加坡亞洲首席經濟學家Jeff Ng表示，CPI加速上漲、PPI下滑，給予人民銀行貨幣政策上一個難題，鑑於貿易戰已經惡化，相信8月份的PPI不太可能出現反彈。他又指，內地早前公布的財政政策措施，預計可為企業提供支持，但工業利潤仍繼續面臨挑戰，在製造業衰退的背景下，PPI下跌表明通縮風險重現。



至於澳新銀行首席大中華經濟學家楊宇霆則認為，中國仍有減息的壓力。彭博經濟學家曲天石和萬千撰文稱，中國PPI下降表明工業部門正在重新陷入通縮，將削弱企業利潤，尤其是上游企業，並加大人民銀行的減息壓力。



交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智指出，CPI和PPI走勢延續分化。而CPI中，食品價格上漲明顯的，尤其豬肉價格漲幅擴大至27%，料第三季及下半年可能將進一步上升。他補充，2017年下半年到2018年的下半年是豬肉價格的下行周期，現在正處於上行周期中，豬肉價格可能還會上升，但上漲的空間料較小，不排除第三季度末至四季度初將回落。另外，隨着翹尾因素下半年明顯減弱，緩和CPI上漲的壓力。



PPI方面，劉認為，負增長說明整個工業領域需求偏弱，內外需求都在減弱，給PPI帶來下行壓力，料下半年部分月份可能還會出現負增長。



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