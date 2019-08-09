【午市重點睇】美元回軟　日圓續高企

●亞洲市，美匯指數略為回軟至97.5；圓匯高見105.73後回順至106.0；歐元兌美元弱企1.119；英鎊續偏軟，報1.213。港匯最新處7.8422。離岸人民幣(CNH)低見7.0895，最新企7.0759。金價高企1,509美元，布油反覆守57.20美元，紐油報52.44美元。道指期貨跌102點。



●港股反覆，恒生指數半日跌47點或0.18%，報26,073點。https://bit.ly/2KEp6BJ

-異動股：中移績後受捧，股價升逾3%。

-異動股：南方能源飆近兩成，大股東接近清倉。

-異動股：美國禁令發威？中興通訊曾挫一成。

-俄鋁中期少賺41%。

-滙豐回購283萬股，涉資約1,784萬英鎊。

-港股格局：姚浩然料25,700有支持。



●【即市分析】

-公用股收息股皆不再具防守性？https://bit.ly/2yPHoKQ

-古勝：出口股縱有反彈，唔夠買驚風散。https://bit.ly/31vuDlg



●A股快報：滬綜指2,800點得而復失，三大指數半日收市均下跌。https://bit.ly/2YUvzO7

-中廣核電力A股發行價定為2.49元人民幣。



●亞洲股市：日股中段挫逾百點。https://bit.ly/2KFrwQP



●高盛下調MSCI中國指數目標10%，亞股降7%。https://bit.ly/2yPtbO2



●全球貨幣戰：

-秘魯央行加入戰團，減息至2.5厘。

-菲律賓預告年內或再減息及降準。

-印尼央行揚言有減息、放水空間。



●啟德商業地截標：至少接獲10份標書，遠展信置獨資入標。



●港元拆息︰1個月期拆息跌至1.75厘。



●人民幣中間價報7.01，下調97點子，續為2008年以來低位。



●人行續不開展逆回購操作。



●中國7月通脹2.8%，鮮果價格飆39%。https://bit.ly/2YLlOWL

-【專家分析】中國PPI近3年來首放緩，要靠減息打救？https://bit.ly/2MOFanb



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其他精彩新聞：【股民熱話】Be water Fact check 炒家金句你識幾多？

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