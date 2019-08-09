【午市重點睇】美元回軟　日圓續高企

2019年08月09日 12:02
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    ●亞洲市，美匯指數略為回軟至97.5；圓匯高見105.73後回順至106.0；歐元兌美元弱企1.119；英鎊續偏軟，報1.213。港匯最新處7.8422。離岸人民幣(CNH)低見7.0895，最新企7.0759。金價高企1,509美元，布油反覆守57.20美元，紐油報52.44美元。道指期貨跌102點。

    ●港股反覆，恒生指數半日跌47點或0.18%，報26,073點。https://bit.ly/2KEp6BJ
    -異動股：中移績後受捧，股價升逾3%。
    -異動股：南方能源飆近兩成，大股東接近清倉。
    -異動股：美國禁令發威？中興通訊曾挫一成。
    -俄鋁中期少賺41%。
    -滙豐回購283萬股，涉資約1,784萬英鎊。
    -港股格局：姚浩然料25,700有支持。

    ●【即市分析】
    -公用股收息股皆不再具防守性？https://bit.ly/2yPHoKQ
    -古勝：出口股縱有反彈，唔夠買驚風散。https://bit.ly/31vuDlg

    ●A股快報：滬綜指2,800點得而復失，三大指數半日收市均下跌。https://bit.ly/2YUvzO7
    -中廣核電力A股發行價定為2.49元人民幣。

    ●亞洲股市：日股中段挫逾百點。https://bit.ly/2KFrwQP

    ●高盛下調MSCI中國指數目標10%，亞股降7%。https://bit.ly/2yPtbO2

    ●全球貨幣戰：
    -秘魯央行加入戰團，減息至2.5厘。
    -菲律賓預告年內或再減息及降準。
    -印尼央行揚言有減息、放水空間。

    ●啟德商業地截標：至少接獲10份標書，遠展信置獨資入標。

    ●港元拆息︰1個月期拆息跌至1.75厘。

    ●人民幣中間價報7.01，下調97點子，續為2008年以來低位。

    ●人行續不開展逆回購操作。

    ●中國7月通脹2.8%，鮮果價格飆39%。https://bit.ly/2YLlOWL
    -【專家分析】中國PPI近3年來首放緩，要靠減息打救？https://bit.ly/2MOFanb

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    https://bit.ly/31xSkJD

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