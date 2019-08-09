全球貨幣戰：澳洲央行指或再減息　恐降至「零」利率

全球逾十家央行在近月相繼減息，市場關注澳洲央行會否再減息之際，外電報道，澳洲央行行長洛威(Philip Lowe)周五(9日)表示，如果所有央行都追求「零」利率，澳洲利率最終可能亦會處於「零」，雖然他認為這不太可能發生，但下調利率的可能性依然存在，並預期將會在較長時期內保持低利率。



就新西蘭央行近日突然減息0.5厘，他認為對澳洲央行沒有直接影響，採取量化寬鬆可能性依然不大，不過，若有需要，已準備好採取非傳統措施，但仍希望可以避免，在考慮時會謹慎。



洛威指，澳洲經濟實際或已度過陷入放緩的最壞時刻，有迹象顯示經濟可能已達溫和的轉捩點，預計在連串令市場失望的數據後，國內生產總值(GDP)季度增速將逐漸回升；估計通膨在未來一段時間將低於目標區間，失業率將保持在預期水平。



他認為，中美貿易緊張局勢正削弱市場的投資計劃，政治和經濟不確定，對全球經濟構成重大風險，不僅擾亂貿易往來，並為企業帶來相當大的不明朗；如果全球經濟惡化，預計澳元將下跌。



澳洲央行在早前公布議息結果，維持8月現金利率在1%不變，息率為紀錄低位。



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