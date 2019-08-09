【瑞通推介】恒指中移港鐵輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場開始消化中美貿易戰升溫的因素，道指隔晚以近最高位收市，收報26,378點，升371點或1.4%。



恒指周四(8日)收報26,120點，升123點或0.5%，連續兩個交易日回升。周五(9日)早段曾再升逾100點，高位一度重上26,300點，其後升幅收窄並轉跌。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾4,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,500萬元，反映投資者趁港股反彈部署淡倉看跌，周五早段部分持好倉的投資者選擇沽貨獲利。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價25,300至25,399點，而熊證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點。



中國移動周四中午公布中期業績，上半年少賺逾14%，派息亦按年減少逾16%，被部分券商唱淡，拖累該股股價周四午後倒跌，險守63元收市。集團管理層料下半年收入將會轉正，淨利潤跌幅亦會收窄。股份周五早段回升約3%，向上挑戰65元水平，結束兩日跌勢。周四分別有81萬和69萬元淨流出其好倉和淡倉。



港鐵公司上半年錄純利55.06億元，按年跌逾22%。基本業務和經常性業務利潤分別按年下跌26和40%。集團指計劃未來6個月左右會因應市場情況，就黃竹坑站第4期和「日出康城」第12期的物業發展項目進行招標。其業績勝市場預期，帶動其股價周五早段升約2%，一度逼近50元關口阻力，其後升幅收窄，近日低位47.1元則為重要支持。周四分別有19萬和18萬元淨流入其好倉和淡倉。



MSCI明晟公布第二階段增加A股權重，納入因子由10%升至15%，有報道指這將為A股帶來約1,600億元人民幣的資金流入，與A股走勢關連較大的中資券商股或受帶動。另外，中國證券金融股份有限公司自周四起，整體下調轉融資費率80個點子，同樣利好券商股。



中信證券近日公布了7月淨利潤6.96億元人民幣，按年跌9.4%。股份六連跌之後，周四反彈逾1%收報13.58元，盤中曾升3.7%至13.86元。周四有4萬元淨流出其好倉。



瑞通相關認股證之選擇：

中移輕微價外、中短期購證(19716)，行使價69.88元，2019年12月到期，實際槓桿14.9倍。價內、中短期沽證(18814)，行使價65.88元，2020年1月到期，實際槓桿7.6倍。



港鐵輕微價外、中短期購證(20544)，行使價56.88元，2020年2月到期，實際槓桿11.5倍。



中信證券輕微價外、中短期購證(18753)，行使價15.8元，2019年12月到期，實際槓桿7.1倍。



騰訊貼價、短期購證(19481)，行使價356元，2019年9月到期，實際槓桿14.1倍。貼價、中短期沽證(20543)，行使價335.7元，2019年12月到期，實際槓桿6.8倍。



友邦貼價、短期購證(19276)，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿10.9倍。輕微價外、中短期沽證(21926)，行使價72.83元，2019年12月到期，實際槓桿7.9倍。



港交所輕微價外、中短期購證(19749)，行使價268元，2020年1月到期，實際槓桿10.2倍。輕微價外、中短期沽證(18817)，行使價228元，2019年12月到期，實際槓桿8.9倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(68405)，收回價25,210點，槓桿比率27.6倍。N類熊證(52306)，收回價及行使價27,280點，槓桿比率19.3倍。



騰訊牛證(66534)，收回價326.1元，槓桿比率14.3倍。



友邦熊證(52302)，收回價81.6元，槓桿比率15.3倍。



港交所牛證(66034)，收回價234.1元，槓桿比率18.5倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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