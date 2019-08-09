【高盛推介】同股不同權股份做好　購證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：「同股不同權」股份周五(9日)早段繼續向好，小米集團及美團點評上升1至2%，升幅皆比大市為高。



小米總裁林斌日前在活動上表示，正於三星研發提升至1億像素的手機，並期望在2020年推出。



以過去5個交易日計，小米認購證有約300萬港元流入。



行使價9.1元附近的貼價證是現時市場上最活躍的小米認購證，投資者如看好小米，可留意這個條款中槓桿最高的購證(21057)，行使價9.09元，2020年7月24日到期，實際槓桿3.8倍，貼價、熱門條款中槓桿最高。



槓桿較高的可留意價外高槓桿小米購證(20504)，行使價10.2元，2019年12月3日到期，實際槓桿7.7倍，行使價9至10.4元之間、1個月期以上產品中槓桿最高。



投資者如看好美團，可留意高槓桿購證(19416)，行使價68.73元，2019年9月25日到期，實際槓桿13.9倍，1個月期以上產品中槓桿最高。



較貼價的選擇則可留意美團購證(19088)，行使價64.93元，2019年11月22日到期，實際槓桿6.4倍，貼價，行使價63至70元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。



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