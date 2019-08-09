【高盛推介】淡倉資金聚焦恒指貼價熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周五(9日)早段高開後升勢未能持續，其後倒跌。踏入中期業績公布期，市場繼續關注各大股份的業績，較焦點的是下周公布業績的騰訊控股、香港交易所以及中國平安。



周四(8日)資金主要集中恒指熊證，有約2,500萬流入，並以流入當時的貼價熊證為主，而恒指周五早段曾反彈，加上周五有一批更貼價更適合市況的恒指熊證上市，所以預料流入熊證的資金或會更明顯。



恒指自本月初由28,000點水平回落至現時的較低水平，投資者如早已持有恒指熊證可考慮轉倉至周五新上市較貼價的產品，鎖定部分利潤的同時亦可保持槓桿。投資者可留意恒指熊證(52441)，收回價26,919點，行使價27,019點，換股比率10,000，槓桿比率22.2倍，市場上最貼價、槓桿最高的恒指熊證之一。



收回價稍遠一點的可留意恒指熊證(52442)，收回價27,038點，行使價27,138點，換股比率10,000，槓桿比率20.0倍，周五新上市。



投資者如看好恒指則可留意牛證(68438)，收回價25,358點，行使價25,258點，換股比率10,000，槓桿比率39.4倍，相近收回價的牛證中槓桿最高。



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