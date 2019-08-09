樓價UPDATES︰元朗二手業主減價沽貨

元朗二手業主擴大議價幅度吸客，續錄成交個案。新基大廈低層兩房單位，減價6.3%，終以421.8萬港元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●跑馬地比華利山E座低層1室，實用面積約1,070方呎，套三房連工人套房間隔，附連一個車位，外望開揚景觀，以2,750萬元成交，實用呎價約25,701元，原業主在1993年12月，以約748萬元買入，帳面獲利約2,002萬元，升值約2.7倍。



●北角維峯8月租賃成交暢旺，錄得4宗一房戶租賃個案，平均實用呎價約70元，包括低層D室，實用面積287方呎，望市景，以20,000元租出，實用呎租70元。



●西灣河嘉亨灣2座低層B室，套三房間隔，望海景，在7月尾連租約放盤，叫價1,620萬元，直到8月調低叫價至1,580萬元，單位交吉不足24小時即以1,580萬元易手，實用面積673方呎，呎價23,477元。



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九龍區



●九龍塘又一村花園45號中層A室，實用面積1,514方呎，套三房間隔，另設工人套房，以56,500元租出，實用呎租37元，買家見單位間隔四正實用，為方便小朋友於區內上學，即決定承租。



●大角咀利奧坊‧曉岸1座高層J室，實用面積約249方呎，一房連開放式廚房間隔，望市景，原以630萬元放售，放盤約1個月後，減價30萬元或約5%，以600萬元售出，實用呎價約24,096元。



●奧運站維港灣6座中層G室，實用面積457方呎，兩房間隔，望內園景，以998萬元易手，實用呎價21,838元，原業主於2009年9月以410萬元買入，持貨近10年，帳面獲利588萬元，升值逾1.4倍。



●西南九龍君滙港2座低層B室，實用面積826方呎，屬三房間隔，外區家庭客以39,000元承租，實用呎租約47.2元，業主於2007年12月以約870萬元購入，租金回報率約5.4厘。



●長沙灣昇悅居座中低層E室，兩房間隔，實用面積約459方呎，以18,500元放租約兩星期，外區客在零議價的情況下承租，實用呎租約40.3元。



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新界區



●元朗新基大廈低層B室，實用面積349方呎，兩房間隔，5月份開價450萬元，原業主見社會爭議不斷，中美貿易戰亦升級，最終擴大議價空間，減價28.2萬元或6.3%，以421.8萬元沽出，實用呎價12,086元，買家為上車客，單位約3年升價139.8萬元或約50%。



●元朗朗屏8號2座低層B室，實用面積246方呎，屬開放式間隔，在今年5月放盤，叫價488萬元，原業主一直企硬叫價，直至最近見外圍及本港政經局勢不穩，叫價態度終軟化，減價23萬元或4.7%，以465萬元沽，實用呎價18,902元。



●天水圍嘉湖山莊本月暫錄約17宗租務成交，平均實用呎租約25元，其中，景湖居9座低層C室三房戶，實用面積546方呎，以12,500元租出，實用呎租約22.9元，業主於2016年7月以403.8萬元購入，租金回報約3.7厘。



●沙田中心A座中層E室，實用面積288方呎，一房間隔，以15,000元租出，實用呎租52.1元，租客為內地生，感單位鄰近鐵路站，方便上學，即以先付1年租金形式承租單位。



●馬鞍山天宇海7A座高層A室，實用面積938方呎，三房連套房間隔，月租33,000元，實用呎租35.2元。



●馬鞍山迎海7座低層D室，實用面積約497方呎，兩房連儲物房間隔，在2月初放售，原開價900萬元，減價88萬或約9.8%，以812萬元交吉售出，實用呎價約16,338元。



●上水居屋彩蒲苑D座中層7室，實用面積438方呎，兩房間隔，於已補價自由市場售500萬元，實用呎價11,416元，原業主於2009年9月以130萬元購入單位，帳面獲利約370萬元，升值約2.8倍。



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