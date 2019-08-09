人造肉三文治　殺入連鎖店Subway！

外媒報道，從9月開始，美國大型三文治連鎖店Subway(中國譯名「賽百味」)將會限時銷售的人造肉三文治，消費者可以在美國和加拿大的685間Subway門店購買。現階段Subway與Beyond Meat已開始測試一種名為「Beyond Meatball Marinara」的人造肉三文治。



報道稱，Subway堅信與人造肉製造商Beyond Meat的合作，可以幫助重振其苦苦掙扎的業務。近期因大股東配股集資而引發股價持續下跌的Beyond Meat，亦希望藉此利好消息，提振股價和投資者信心。



Beyond Meat周四(8日)收報162.7美元，跌2.57%，較歷史高位239.71美元累跌47.3%，但與今年5月上市招股價25美元相比，仍累升5.5倍，最新市值98億美元。



市場調研機構歐睿預測，到2023年，美國肉類替代品市場將增長到25億美元。投資者亦非常看好肉類替代品的未來增長前景，以及Beyond Meat未來發展機遇。



建立合作夥伴關係也是Subway振興戰略的重要組成部分。在過去6周，Subway已宣布與King's Hawaiian合作生產麵包，並與Halo Top合作生產第一款奶昔。它還在改造1.05萬家美國門店，並在全美範圍內推出配送服務。

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