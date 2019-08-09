【市後重點睇】鎊匯呈弱 道期跌百點
美匯指數略為回升至97.6；圓匯在106附近徘徊；歐元兌美元1.118上落；英鎊持續偏軟，跌見1.2122。港匯最新處7.8405。離岸人民幣(CNH)最新企7.0715。金價高企1,501美元，布油反覆守57.3美元，紐油報52.62美元。道指期貨跌105點。
●市後關注點
-20:00 印度6月工業生產
-20:30 美國7月生產物價指數
●港股失守二萬六關，恒生指數全日跌181點或0.59%，報25,939點，整個星期計累挫979點；中移力撐，收漲2.93%。https://bit.ly/2KEp6BJ
-異動股：績佳兼獲大行唱好，高鑫兩日抽高近兩成。
-傳沙特阿美擬明年IPO，本周與銀行界會面。
●A股快報：滬綜指收跌0.7%，全周累挫3%，為連跌兩周。https://bit.ly/2YUvzO7
●亞洲股市：日股按周跌402點，韓股挫3%。https://bit.ly/2KFrwQP
●歐洲股市全線下挫，英國富時100指數跌0.23%，報7,268點；德國DAX指數跌0.4%，報11,799點；法國CAC指數跌0.4%，報5,366點。
●【股匯攻略】美國減息機會增，做加元定期博財息兼收。https://bit.ly/2YQEfVL
●【大師睇市】恒指或彈上250天線。https://bit.ly/2GXqjDl
●【即市分析】
-找不到持貨過周末的理由。https://bit.ly/33oTeJU
-陳蓓敏：中移已反映利淡因素。https://bit.ly/2ZKgJLu
●【大行報告】
-摩通降中移評級，大削目標價。
-野村續看好港鐵長線前景，上調目標價。
●二手樓價指數續挫0.17%，連跌兩周。
●新盤部署：明寓頂層複式大宅1.28億沽，呎價4.7萬。
●中銀香港推港元定存優惠，年利率2.08厘。
●全球貨幣戰：
-人民幣料保持穩定，不再糾結關鍵價位。
-澳洲央行指或再減息，恐降至「零」利率。
-大鱷指減息難救美經濟，除非...
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