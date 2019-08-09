【市後重點睇】鎊匯呈弱　道期跌百點

美匯指數略為回升至97.6；圓匯在106附近徘徊；歐元兌美元1.118上落；英鎊持續偏軟，跌見1.2122。港匯最新處7.8405。離岸人民幣(CNH)最新企7.0715。金價高企1,501美元，布油反覆守57.3美元，紐油報52.62美元。道指期貨跌105點。



●市後關注點

-20:00 印度6月工業生產

-20:30 美國7月生產物價指數



●港股失守二萬六關，恒生指數全日跌181點或0.59%，報25,939點，整個星期計累挫979點；中移力撐，收漲2.93%。https://bit.ly/2KEp6BJ

-異動股：績佳兼獲大行唱好，高鑫兩日抽高近兩成。

-傳沙特阿美擬明年IPO，本周與銀行界會面。



●A股快報：滬綜指收跌0.7%，全周累挫3%，為連跌兩周。https://bit.ly/2YUvzO7



●亞洲股市：日股按周跌402點，韓股挫3%。https://bit.ly/2KFrwQP



●歐洲股市全線下挫，英國富時100指數跌0.23%，報7,268點；德國DAX指數跌0.4%，報11,799點；法國CAC指數跌0.4%，報5,366點。



●【股匯攻略】美國減息機會增，做加元定期博財息兼收。https://bit.ly/2YQEfVL



●【大師睇市】恒指或彈上250天線。https://bit.ly/2GXqjDl



●【即市分析】

-找不到持貨過周末的理由。https://bit.ly/33oTeJU

-陳蓓敏：中移已反映利淡因素。https://bit.ly/2ZKgJLu



●【大行報告】

-摩通降中移評級，大削目標價。

-野村續看好港鐵長線前景，上調目標價。



●二手樓價指數續挫0.17%，連跌兩周。



●新盤部署：明寓頂層複式大宅1.28億沽，呎價4.7萬。



●中銀香港推港元定存優惠，年利率2.08厘。



●全球貨幣戰：

-人民幣料保持穩定，不再糾結關鍵價位。

-澳洲央行指或再減息，恐降至「零」利率。

-大鱷指減息難救美經濟，除非...

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