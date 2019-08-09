飛機航班延誤保險有無得賠？業界：要睇四大因素

超強颱風「利奇馬」逼近台灣令多班來往香港及台北的飛機航班取消，而在香港，有市民發起在機場舉行「萬人接機」集會行動，這類人為或天氣因素令航班出現延誤，又能否獲旅遊保險賠償？《東網》請來保險比較平台imSure產品總監高永輝，分析四大航班延誤因素能否受保！



【1、天氣因素一般受保】

如遇上大雨、大霧或暴雪等，跑道能見度或低於安全標準；大風、氣流及風切變的因素，同樣會危及航機安全，亦可能導致航班延誤。凡是因為天氣狀況導致航班延誤，保險公司會根據起飛延誤時間作有限度賠償。



【2、空中交通管制無得賠】

空中交通流量日益頻繁，機場容量及起降超出負荷，部分機場或會實施空中交通管制，令飛機無法按時起飛。另外，如國家或地區空軍進行演習，或要安排載有政要等專機優先降落，因而引致航班延誤，航空公司及保險公司理論上均沒有責任向旅客賠償。



【3、機場公眾集會不屬「罷工」或拒保】

由市民發起的機場大型公眾集會，因為不屬涉及勞資糾紛的「罷工」及「工業行動」，故若因此而導致航班延誤或取消，於部分保單條款而言，或被界定為「人為因素」，部分保險公司或因此拒絕賠償，不過最好向相關保險公司查詢詳情。



另外，如因為航空公司人事問題而令航班延誤，如機師被臨時調派去駕駛另一航機，或許空勤人員沒按時登機準備飛行，一般旅遊保險未必包，航空公司大多會為受影響旅客提供機場禁區餐廳現金券或酒店住宿。



【4、客機安全問題或可有限度賠償】

假若機件故障導致航班延誤，航空公司會就此向旅客提供現金、膳食津貼或住宿安排，由於已有第三方已就事件提供賠償，保險公司或不會再向投保人作出賠償。如市民擬向保險公司索償，需領取航空公司提供的延誤書面證明，清楚列明航班資訊、原定及實際起飛時間、以及延誤原因。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。