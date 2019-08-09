【fb直播】港股彈唔起　真的「玩完了」？

港股全周先跌後彈，不過反彈力度愈黎愈弱，周五(9日)更由升轉跌，兩萬六關再度失守，以全日最低位收市！莫非反彈完畢？好友係時候食胡離場？



友邦(01299)、港交所(00388)拖住大市，騰訊(00700)都要跌穿340元，重磅藍籌靠隻中國移動(00941)出力！中移業績明明一般，何解股價炒得起？



美方禁止聯邦政府機構採購及使用華為、中興(00763)等電訊設備，後者急跌近8%，5G概念股跟住向下，呢個板塊無運行？



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