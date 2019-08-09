中升集團：豪華車銷售料跑贏大市　暫無併購計劃

中國豪華汽車經銷商中升集團(00881)主席兼執行董事黃毅表示，雖然中國經濟放緩，上半年整體汽車銷售下滑，但豪華車受惠中國消費升級、中產階層收入上升，故有剛性需求，料會跑贏大市。



他預料，整體豪華汽車市場下半年有高個位數增長，個別品牌或有特別好的表現，而公司則會繼續以高於行業增速增長，增長10%以上。



集團上半年毛利率按年減少0.65個百分點。黃毅表示，這是意料中事，由於早前中國當局計劃下調汽車進口關稅，消費者持觀望態度，影響第2季汽車銷量，但相信下半年情況會有所改善。



他指，中美貿易戰對集團業務沒有直接影響，惟有可能影響市場氣氛及消費意欲。至於人民幣貶值，集團以人民幣採購，匯兌風險由廠家承擔，故集團亦沒有影響。



黃毅提到，集團暫未有併購計劃，今年上半年新增25間店，下半年將再增約10數間店，以拓展分店網絡。

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