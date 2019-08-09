【中環剝花生】減息潮、人仔貶　全球貨幣戰難收科？

中美貿戰打得激烈，人民幣兌每美元本周跌破「7算」之際，中國旋即被美國列為匯率操縱國，人民幣弱勢難扭轉？下個位睇邊？



全球貨幣戰激化，新西蘭央行、印度央行和泰國央行等不約而同減息，拖累澳、紐元急插。各國央行減息步伐似乎較市場預期快得多，全球貨幣戰今次點收科？



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