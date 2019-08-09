【深度解構】「特朗普之亂」加劇全球經濟新危機！

貿易戰、貨幣戰、以凍結美元資產作國際制裁活動、退出有關氣候的《巴黎協定》，還有退出其他眾多國際組織，都是美國總統特朗普自2017年1月就任後，至今逾兩年半的連串行為。這樣的挑釁帶來連串後果，形成全球經濟新危機，不可不知！



【經濟新危機：全球恐「饑荒」】

首先，特朗普不顧氣候升溫，大舉發展化石燃料，並大搞貿易戰，影響全球農產品供應鏈，最終恐怕會導致「全球饑荒」，經濟將一下子猶如一潭死水。



聯合國周四(8月8日)發表最新報告顯示，全球土地資源正遭遇前所未有的威脅，將嚴重影響人類「餵飽自己的能力」，並引發更頻繁的大規模人口遷徙，造成許多國家，包括美國與歐洲的政治動盪與衝突。



該報告由來自全球52個國家、100多位學者共同撰寫，指目前全球有5億人口正經歷「沙漠化」，地表平均溫度上升的速度是全球平均溫度的兩倍！氣候變遷帶來的極端天氣，將打亂及削弱人類的糧食供應。



【經濟新危機：難民潮不斷】

如今，全球超過10%人口是營養不良，「缺糧」迫使更多人離鄉別井，2010年至2015年間，中美洲薩爾瓦多、洪都拉斯、瓜地馬拉3小國發生旱災，使湧向美國與墨西哥邊境的人數大增5倍。



蘇格蘭愛丁堡大學教授Dave Reay更形容這是一場「完美風暴」，有限的土地、膨脹的人口，全都裹在氣候危機令人窒息的毯子。地球從來沒有這麼渺小，自然生態從來沒有遇過這麼直接的威脅。



報告指出，要化解危機，人類必須現時就要全面調整土地使用、農業模式、消費者行為，做到提高土地生產力、推廣農作物多樣化、減少食物浪費、減少食用牛羊等肉類。



另外，學者希望將全球暖化的升溫效應限在攝氏1.5度之內。如果守不住，例如上升2度，全球面臨饑荒的人口恐新增約1億人。



不過，面對難民及溫度上升，特朗普作為全球「一哥」，不但沒有帶頭預防，反而將危機升級！



【經濟新危機：人口】

除了聯合國警告氣候恐釀成「大饑荒」外，人口危機也是經濟面臨的新危機！該危機一直是發達經濟體面對的難題，例如日韓、歐美，甚至星港台等，主因是女性的教育、生活、工作地位獲提高，影響成家立室及生育的意欲。惟目前情況更嚴峻，就是人口危機不再單是發達國家的問題，泰國已成為全球首個面對人口危機的發展中經濟體，可謂「未富先衰」，並為世界經濟帶來新風險。



據聯合國6月發表數據顯示，泰國出生率已跌至相當於瑞士及芬蘭等先進經濟體的極低水平。推算到了2030年、即大約11年後，泰國60歲以上人口比例將升至超過25%。由於年輕人是最願意消費及帶來活力的一群，故泰國人口過快老化只會讓國家更貧窮。



究其原因，與泰國由2000年開始高速城市化，以及上世紀70年代起提倡小型家庭概念有關，結果過去20年，出生率由平均每名婦女育有6.6名小孩，大跌至2.2名，目前更挫至1.5名，遠低於人口可持續發展的2.1名最低要求。因此，聯合國估計，泰國目前人口約7,000萬，到本世紀末將失去逾1/3，即跌至4,000多萬人。



【經濟新危機：養老金「乾塘」】

值得憂慮的是，若出生率維持低水平，到了2030年中期、即15年左右，泰國養老金就會瀕臨「乾塘」，主因是年輕人口下降，帶來的新增收入養不起全國退休者。再者，泰國經濟正走下坡，由1990年代平均每年經濟增長5.3%，降至2000年代的4.3%，現時更放緩至3%左右，同時間通脹保持1%以下、利率又已減至2厘以下，令整個國家與「經濟迷失」近30年的日本相似。這印證人口危機絕非泛泛之談，而是急需解決。



事實上，養老金就會瀕臨「乾塘」絕非只是泰國面對的難題！人口大國的印度亦開始面臨「未富先衰」的威脅，該國人口達13億，同時是全球年輕人最多的國家，惟同樣面對因政策失誤而讓女性不願生育的難題，若出生率持續低企，估計廿年後，就會步日本及中國後塵，即60歲以上老人比例將超過14%，符合世衞的「老人社會」定義。發展中國家如此，更莫說發達經濟體了。



【經濟新危機：全球複製「日式衰退」】

據國際貨幣基金組織(IMF)估計，全球勞動力下降將礙及經濟增長，未來廿年平均每年影響1個百分點，意味再低息也無濟於事，反過來恐是全球複製「日式衰退」。不少經濟學家多年前擔心全球人口過多，目前回看是低估了城市化拓展過快的後果：一來婦女能接受更多教育及認識避孕；二來城市生活成本高，令不少家庭覺得孩子愈少愈好。嬰兒減少對經濟的惡性循環是：更少消費者、工人、納稅人、護老的人......



其實，全球人口危機最重要原因是經濟前景黯淡，自然影響大眾生育意欲，特朗普所為「美國優先」，恐怕是製造一個又一個災難。作為投資者，實在需要留意亂局帶來的更深層次影響。



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