歐經濟睇約翰遜！德6月出口瀉8%　英次季GDP收縮

歐洲經濟極度令人擔憂，市場正擔心若英國首相約翰遜遵守諾言，一定要10月31日「脫歐」的話，隨時令歐洲陷入衰退。



【德國】

外國傳媒報道，德國6月出口創3年最大跌幅，凸顯製造業因全球貿易緊張局勢升級而陷入困境。數據顯示，該國6月出口總額按年大減8%，為2016年7月以來最大跌幅；進口則按年減4.4%，結束過去5連升局面。



總結上半年，德國進口增長3%，至5,562億歐元；出口僅增長0.5%，至6,661億歐元，貿易順差由1,224億歐元，縮減至1,099億歐元。



德國屬出口依賴型經濟，最大貿易夥伴是美國及中國，但中美正陷入貿易戰，打壓了德國經濟表現，在出口嚴重受創下，很可能造成經濟停滯。再者，德國作為歐洲最大經濟體及增長動力，今年預計經濟增長僅0.5%，糟糕情況是僅次於意大利！



德國商業銀行經濟學家認為，中國經濟正面臨根本改變，難免會衝擊歐元區與德國。



值得留意的是，德國將於8月14日公布第2季經濟增長，經濟學家普遍預期，數據將呈現停滯，甚至輕微收縮。



【英國】

英國國家統計局公布，英國第2季國內生產總值(GDP)按季萎縮0.2%，為2012年以來首次出現季度萎縮，並差過市場預期零增長。其中，製造業表現最差，按季收縮達2.3%，為2009年以來最大季度收縮。



由於約翰遜已表明，無論是否達成協議，都將在10月31日「脫歐」，讓經濟前景更不確定。以目前情況來看，只要今季繼續收縮，就會是連續兩季下跌，將被認定為「經濟衰退」。



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