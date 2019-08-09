貿戰激化：須有全球性「大刁」才有轉機　惟機會微

外國傳媒報道，麥格理(Macquarie)經濟學家Thierry Wizman發表報告指出，要結束目前中美貿易戰「可能需要提出全球超大交易」，方法是先讓美國總統特朗普放棄對抗中國的保護主義​​思維；作為交換條件，而中國、歐盟，以及日本要共同同意，在貿易基礎上允許美元貶值。事實上，特朗普對歐元及人民幣持續貶值非常不滿。



因此，像1980年代的《廣場協議》可能是解決的方法。在1985年，美國、日本、西德、法國，以及英國，於紐約廣場酒店集會，達成《廣場協議》。這協議源於美元兌主要貨幣在1980年至1985年間大幅上漲約50%，導致美國貿易逆差增加，國會對保護主義措施的呼聲愈來愈高。在協議簽署後的兩年，美元回跌約40%，貿易數據也有所改善，國會亦沒有再訂立新的貿易壁壘。



不過，由於有了日本「經濟迷失」的經驗，縱使目前情況與1980年代相似，中國很難就範。Wizman也指出，「在目前群雄並起、去全球化的世界中，這樣的機會(達成巨大協議)仍然不太可能...在未來幾個月，歐洲經濟低迷、歐元不夠便宜的情況下，要達成超大交易是不太可能。」



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