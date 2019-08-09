再有人事變動！滙豐銀行大中華區一姐離職

消息透露，滙豐銀行大中華區行政總裁黃碧娟已辭職，並於明日(10日)起離職前休假，據了解，滙豐副主席兼行政總裁已在內部致函通知員工。



黃碧娟在1992年加入該行，至今27年間，曾出任環球銀行及資本市場部、滙豐中國等高層職位，消息指，她離開滙豐，與近日滙控(00005)前行政總裁范寧離任，以及集團裁員無關。



事實上，近日滙控屢有高層變動，包括上任僅18個月的范寧周一突然退任，成為集團近年來「最短癮舵手」，並由加入滙控32年的環球工商金融行政總裁祈耀年，出任臨時集團行政總裁。該行同時確認今年將全球裁減約2%人手，主要針對高層員工，料涉及近5,000人。



滙豐發言人表示，黃氏離職後未必由其他高層接替職位，改由目前負責香港、中國、澳門及台灣等地區的行政總裁，透過聯繫方式處理相關職務。



滙豐銀行副主席兼亞太區行政總裁王冬勝向員工發信指，黃氏過去領導滙豐擴大亞洲資本市場項目，並負責管理香港政府和大中華區主要企業業務，期間大力推動人民幣國際化及可持續金融，並協助滙豐拓展珠江三角洲地區業務，感謝她一直以來對滙豐的貢獻。



滙豐中國業務在黃碧娟領導下表現強勁，去年滙控中國區的收入為28.88億美元(約225.26億港元)，按年升21.39%。單計珠三角地區客戶收入，去年更按年大增31%，並擬繼續增聘人手。

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