道指期貨挫172點　港股夜期跌穿25800

近日滙豐控股(00005)屢有高層變動，拖累股價偏弱，目前在英國倫敦報627.9便士，折合約59.38港元，較香港周五(9日)收市價60元，低0.62元或1.03%。



滙控股價不濟加上外圍跌勢擴大，港股夜期現報25,785點，跌98點，低水154點。道指期貨現跌172點。



繼上任僅18個月的范寧周一(5日)突然退任，成為滙豐控股近年來「最短癮舵手」後，消息透露，滙豐銀行大中華區行政總裁黃碧娟已辭職，並於明日(10日)起離職前休假，據了解，滙豐銀行副主席兼亞太區行政總裁已在內部致函通知員工。



該行早前也確認，今年將全球裁減約2%人手，主要針對高層員工，料涉及近5,000人。



黃碧娟在1992年加入該行，至今27年，曾出任環球銀行及資本市場部、滙豐中國等高層職位，消息指，她離開滙豐，與近日滙控前行政總裁范寧離任，以及集團裁員無關。

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