悲觀預測：中國經濟難重拾高增長　貿戰長期存在

外國傳媒報道，歐洲金融機構對中國經濟發表悲觀預測，並假設經濟增長不會顯著回升，以及貿易問題可能持續存在。



德國第2大銀行德國商業銀行全面調整了對中國經濟的預測，稱不再預計中國經濟刺激計劃能帶來顯著加快的增長。雖然許多預測人士曾預計，經濟會對減稅和放鬆信貸做出正面反應，但該行研究人員認為，近期發生的事件表明，中國可能故意接受更慢的經濟擴張步伐。



德國商業銀行首席經濟學家Joerg Kraemer指出，中國政府不太可能提升目前溫和的支持力度。以前的刺激導致企業債務水平飆升，當局已承認這是一個問題。因此，政府只是想防止經濟增速過慢。



此次修訂預測之前，美國發出新的關稅威脅，中國則在本周早些時候，允許人民幣兌每美元「破7」。作為回應，美國將中國列為匯率操縱國。



鑑於這場衝突沒有迅速解決的迹象，影響廣泛而深遠。德國商業銀行預計，德國和歐元區明年經濟增速將大大低於之前預測：現在預計歐元區2020年經濟增長僅0.7%，先前預測為1.1%。



德國商業銀行認為，中國當局接受長期較低經濟增速的政治風險是可以控制的，尤其是他們可以歸咎於美國總統特朗普。隨着政府繼續優先發展國內需求、減少對西方的依賴，民族主義情緒可能會加強中國人堅決抵禦外部壓力的決心。



Kraemer稱，通過貨幣貶值，中國本周在貿易戰中引入了新武器。中國想要崛起，美國想要阻止。這種衝突很難解決。它可能會成為一個永久現象，影響未來幾十年。



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