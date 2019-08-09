樓價UPDATES︰屯門良景邨迷你戶未補價售110萬

細價公屋受上車客追捧，屯門良景邨剛錄得一宗做價僅百餘萬元的未補價第二市場成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●長沙灣泓景臺3座高層F室，屬兩房間隔，向西南望開揚樓景，實用面積477方呎，議價後略減500元，獲外區人士以1.85萬元承租，實用呎租38.8元。



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新界區



●屯門良景邨良俊樓中層16室一房戶，實用面積264方呎，以一房設計。有區內綠表買家見單位樓價較低，供樓負擔輕鬆，因此於第二市場以110萬元購入作自用，呎價4,167元。



●屯門嘉悅半島2座低層D室，實用面積446方呎，兩房設計，享部分海景，以580萬元易手，實用呎價13,004元，屬稍低於市場水平。新買家為首置人士，暫未決定購入作自用或投資用途，若以市值月租約1.3萬元計，回報率近2.7厘。



●元朗帝庭居10座中層兩房戶，望內園景，開價620萬元。原業主見近日市況波動，願提高議價空間，最終以558萬元沽出，以實用面積519方呎計，實用呎價10,751元，減幅高近10%。



●大埔嵐山再錄月租1萬元以下個案，該盤7座高層D室，實用面積196方呎，屬開放式間隔，議價後以9,000元租出，實用呎租45.9元。



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