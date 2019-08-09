喺東南亞見到好多「名創優品」影子兄弟？

內地生活雜貨品牌名創優品(MINISO)主攻日式簡約氣質，原本以為佢哋係東洋良品嘅遠房親戚！勢估唔到，連MINISO自己喺東南亞都多咗班「影子兄弟」包括MUMUSO、YOYOSO、XIMISO、MINIGOOD等，而且同一血統，都係來自中國！



6月時傳MINISO打算喺香港或美國上市，集資10億美元(約78億港元)。公司2015年起力拓國際市場，目前分店遍布全球79個國家，總數約3,500幾間，舊年營業收入有成170億元人仔！



見MINISO咁掂，大批「影子兄弟」隨之喺海外冒起，尤其喺東南亞。例如紅爆越南嘅MUMUSO，半年唔夠就喺當地開咗32間門店，商標上標明「.KR」，喺越南大賺韓風錢，仲開舖開到南美危地馬拉。但查實MUMUSO係2014年成立於上海，中文名叫「木槿生活」。



而紅透菲律賓嘅YOYOSO，商標同樣標明「.KR」，查實來自內地義烏，中文名叫「韓尚優品」；同樣來自義烏嘅仲有MINIGOOD，真身叫「尚優凡品」；而中文名叫「熙美誠品」嘅XIMISO，就開舖開到印度及尼泊爾。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。