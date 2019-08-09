新盤UPDATES︰等待新項目開售　市況淡靜

在缺乏全新樓盤開售帶動下，一手樓市交投未見起色。不過，新界區有大盤正在收票積聚購買力，認購反應理想，料下周將會啟動銷售，可望為沉悶市況帶來突破。



●映日灣累錄逾2,700票 超購逾10倍

億京發展以低市價約一成推售的荃灣映日灣，單日再錄逾800張入票，累積收票已突破2,700張入票，較首張價單238伙超額認購逾10倍。發展商將於下周三(8月14日)截止接受認購，料最快下周末開售。



●澐灃分層戶逾四千萬元售出

據一手銷售資訊網資料，永泰地產(00369)位於沙田九肚的澐灃，售出5座2樓B單位，實用面積1,614方呎，售價逾4,064.05萬元，呎價25,180元。



●明寓頂層複式大宅1.28億沽 呎價4.7萬

佳明集團控股(01271)營業及市務總監顏景鳳表示，何文田明寓剛以招標形式，售出15至16樓頂層B複式大宅，實用面積2,718方呎，以四房雙套設計，連957方呎空中平台，成交金額為1.28億元，呎價47,093元。項目僅餘1伙標準戶及4伙複式戶。



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