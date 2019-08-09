夜市UPDATES︰特朗普又出聲！道指跌近兩百點　港夜期低水

美國總特朗普表示，尚未準備好與中國達成貿易協議，他又揚言︰「我們不會和華為做生意。」



受消息拖累，美股跌幅擴大，道指跌185點，低見26,192點。港股夜期急跌至25,722點，低水217點。



【22:06】中美貿易戰陰霾下，美股全周表現猶如過山車，周五(8月9日)早段美股三大指數下挫，道指早段曾挫119點，低見26,258點，標指跌7點或0.25%，報2,930點；納指跌34點或0.4%，報8,004點。



港股外圍表現亦受累，夜期報25,847，低水92點；俗稱「黑期」新加坡港股場外期指跌17點，報25,911點。



藍籌重磅股滙控高層地震，繼早前上任僅18個月的范寧突然退任行政總裁後，滙豐銀行大中華區行政總裁黃碧娟亦已經辭職。



滙控外圍股價受壓，其於倫敦交易所的股價報6.267英鎊，折合約59.33港元，較周五(9日)港股收市價低1.11%；其美國預託證券(ADR)的股價折合約59.35港元，較港收市價低1.09%。



召車app公司Uber業績表現不佳，其股價急挫逾9.8%，低見38.71美元。遊戲公司動視暴雪次季盈利跌18.4%，其股價挫3.59%。



回顧本周，美股勁「Chok」，原因是人民幣「破七」貶值後中國遭華府列為匯率操縱國，觸發環球貨幣戰恐慌，同時美債孳息急插並出現倒掛的衰退信號。道指周一(5日)曾暴瀉961點，收市仍跌767點，創史上第六大點數跌幅，周二(6日)反彈311點後，周三(7日)早段再閃插589點。之後美國債息回穩，帶動道指周四(8日)反彈371點，標指當日收市更失復本周失地，由地獄折返人間。



不過，野村宏觀及量化策略員Masanari Takada警告，現時排除出現雷曼兄弟式的冧市機會將是一項錯誤，更形容當前美股形態十分近似2008年爆煲前狀況，因為該行的數據顯示，對沖基金正大舉離場，市況愈益波動將觸發更多沽盤。該行料新一波冧市最快8月底或9月初來臨，建議短期趁反彈沽貨。



【21:33】中美貿易戰陰霾揮之不去，加上意大利政局未明，美股周五(9日)早段再度受壓，道指低開76點，報26,302點；納指跌41點，至7,997點。



召車app公司Uber第2季勁蝕52.4億美元(約408.72億港元)，創歷來最大虧損紀錄，主要受5月上市時的39億美元股份薪酬開支拖累。雖然Uber上季撇除利息、稅項及其他開支後的6.56億美元虧損，少過分析員估計的9.791億美元，但期內收入創歷來最慢增速，僅升14%至31.7億美元，遜預期的33億美元，令市場質疑其長遠扭虧能力。Uber股價周五早段報39.3美元，急跌8.54%。



Beyond Meat據報放棄進軍日本市場的計劃，股價早段升0.64%至163.75美元



晶片商博通(Broadcom)宣布，以107億美元，收購賽門鐵克(Symantec)旗下企業網絡保安業務，後者股價周四(8日)在消息傳出後率先炒上，收報22.92美元，漲12.3%。



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