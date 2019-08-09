財經評論：港經濟急速放緩　悠悠萬事民為先

在中美貿易戰和本地社會動盪衝擊下，香港經濟正急速下滑，第3季勢將陷入技術性衰退。百業不景，市民能切身感受，用不着港府搬弄數字諉過於人。務實的做法是盡快平息紛爭，以集中精力防禦金融隱患，善用儲備做好惠民紓困措施，帶領全城抗逆。畢竟內地經濟亦自身難保，金融市場暴風一來，香港已無險可守！



香港經濟自去年開始放緩，今年第2季更按季出現負增長。令人沮喪的是，貿易戰進一步升級，繼5月美國向部分中國商品加徵關稅後，9月起將擴至所有進口中國貨品，而中國以人民幣貶值作回應，意味香港的貿易、物流和金融業都難有好日子過。偏偏此時社會紛爭仍不斷發酵，重擊旅遊及零售市道，無異於臨陣得重病，死多幾錢重！大量從事兩地業務的港企既要面對匯率波動，亦要面對經濟衰退風險，處境水深火熱，實在令人擔憂。



過去歷次全球經濟下滑和金融風暴，香港都有內地經濟作後盾，如《關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)、內地旅客個人遊安排、兩地股市互聯互通等等。可如今中國已成貿易戰主角，本身的經濟處境就極為嚴峻，惠港政策自然並非排在首位，更何況內地加快對外開放金融業，意味內地金融中心與香港的競爭條件及差距將進一步收窄。對此，港府以致港人都必須有充分認知，並以全新的思維來應對挑戰。



本來，香港以國際金融中心自居，食的是「國際飯」，偏偏這些年港府不思進取，但求就手，飯來張口，凡事皆以配合內地發展為先，金融市場只管以招來內地企業上市而居功自滿。以今時今日內地經濟的規模，開拓內地商機無可厚非，但將所有雞蛋放在同一個籃，忽略了其他海外市場，自降身價做內地金融中心，從風險管理角度看實屬不智，策略偏頗必須得到正視和優化。



須警惕的是，回歸以來歷次金融危機災禍，例如資產價格大幅貶值、經濟收縮、失業率上升等，可能很快重現眼前。確保金融體系穩定，固然是重中之重。港府應要有所作為，除了在稅務及信貸上為企業提供支持，還須善用手上的儲備，充分利用資產價格和生產成本大降、薪金下滑，配合產業戰略，扶持本土企業提高生產力，創造就業，刺激需求，並針對弱勢社群的生活困難提供支援。



民生乃頭等大事，實不容半點怠慢。解決眼前政治紛爭，讓社會回復平靜，當為首要。可在應付經濟危機上，港府繼續沿用去年派錢派出了天怒人怨，有錢也辦不了事的作風來敷衍，只怕更多更大的亂象在後頭。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。