東方日報B2：二手樓交投冰封　青衣及將軍澳縮9成

各區接連有遊行及集會活動，並爆發衝突，拖累樓市急速變冷，交投量更跌至近年新低。即使過往受追捧的將軍澳二手物業，8月以來只錄約6宗買賣，按月急挫逾九成，部分準買家寧願暫時擱置入市，繼續租住物業。至於青衣區期內僅聞約1宗成交，料為歷來最淡靜。



將軍澳7月份全月錄逾180宗住宅買賣，當月首9日已達64宗。但踏入8月，交投急跌，藍籌屋苑新都城亦未破蛋。美聯林志堅表示，「區區都有遊行，買家信心盡失，好多直頭唔睇樓」。即使現時有客，都要求低市價才會入市，除非是罕有的優質單位，否則市價盤不會有承接。



林氏續稱，有同區租客原本計劃買樓做業主，6月已開始睇樓，打算購買日出康城三房單位自用。但近日見樓市氣氛欠佳，對後市信心動搖，經考慮後決定繼續租樓，以每月1.7萬元承租首都6座左翼中層C室，以實用面積518方呎計，呎租32.8元，待一切明朗後才決定會否入市。



而青衣區上月全月共錄得逾30宗買賣，但8月暫時只有盈翠半島破悶局。中原梁岳宏指出，「近期社會情況令全區睇樓氣氛好差，就算有客，都只得一班綠表人士，但睇完都未必會買，因為要等新居屋抽籤結果」。而近日該區睇樓量亦較以往大跌至少七成。



他補充，雖然個別放盤業主已提升議價空間，部分有約3至5%，但仍未達買家要減10%的期望，令買賣陷於僵局。同時，鄰區新盤開價貼近二手水平，連市場僅餘的客源亦被搶走，導致交投銳減。



至於新界東傳統住宅區馬鞍山，全區逾30個屋苑本月亦只錄約5宗買賣，較上月減少近69%。利嘉閣劉鵬昌透露，「買家睇完樓，若冇減價都埋唔到刁」。例如迎海7座低層D室，實用面積497方呎，間隔為兩房連儲物房，2月初開價900萬元，議價後減88萬元或約9.8%，終獲買家以812萬元購入，呎價約16,338元。



相反，由於元朗部分二手放盤減幅明顯，帶動8月至今錄得約15宗買賣，但相比上月同期約17宗，僅減少約11.8%。



元朗本月有兩宗成交的呎價跌穿1萬元。美聯張國成稱，帝庭居10座中層兩房戶，望內園景，開價620萬元。原業主見近日市況波動，願提高議價空間，最終以558萬元沽出，以實用面積519方呎計，呎價10,751元，減幅高近10%。



樓市冰封，理工大學建築及房地產學系教授許智文認為，社會動盪，準買家亦感現時不是適合入市時機，再加上受中美貿易戰影響，令二手物業市場特別淡靜，只錄零星成交。



他續表示，由於業主對後市都非常觀望，同時市場上的盤源不多，部分人恐沽貨後不能再入市，所以寧願按兵不動，預計待社會事件被淡化後，市場成交量才可回復正常水平。

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