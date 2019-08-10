IMF前中國區負責人：沒有國家能勝出貨幣戰

國際貨幣基金組織(IMF)前中國區負責人普拉薩德(Eswar Prasad)於《金融時報》發表文章指，國家將貨幣貶值看起來很吸引，但無論對中國抑或是美國都毫無用處，指在貨幣戰中，沒有任何國家能成為贏家。



文章指，在應對經濟放緩或貿易爭端時，國家將貨幣貶值可能是有效的工具，但卻要承受巨大風險，而且恐蔓延至全球經濟。



普拉薩德提到，在2000年至2014年中期，中國央行積極干預外匯市場，以防止人民幣兌美元匯率快速升值，從而讓中國取得貿易優勢。惟自2014年年中以來，中國央行干預外匯的動作剛好相反，是要防止人民幣過度或過快貶值。



他坦言，美國財政部最近宣布將中國列為貨幣操縱國，其實已是遲來的動作，且非常不合時機，因為中國不讓人民幣過度貶值，其實對美國出口商更為有利。



普拉薩德認為，美國如果加入貨幣戰，將美元貶值，其實對美國經濟增長實際不大，一來因為美元在全球有主導地位，令美元貶值並不容易，尤其是當聯儲局保持觀望態度；二來是美元貶值恐進一步激化貨幣戰，其他國家加強報復性干預，導致外匯市場更加波動，投資者為了避險而投入美元，令美元匯價轉強，恐最終適得其反。



中國方面，如果央行刻意讓人民幣貶值，可能觸發資金外流，進一步令人民幣貶值，而且任何蓄意干預人民幣的動作均會使外國投資者對中國失去信心，中央政府或難以勸說外國投資者投資中國的股市及債市。



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