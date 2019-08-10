美股收市：道指跌90點　Uber下挫近7%

投資者對於中美貿易問題仍感憂慮，美國股市周五受壓。道指低開41點後持續偏軟，盤中最多跌280點，至尾市一度轉升但無以為繼，全日收報26,287點，跌90點或0.34%；標指收報2,918點，跌19點或0.66%；納指收報7,959點，跌80點或1%。



總結全星期，道指、標指、納指分別累跌0.75%、0.46%和0.56%。



中美磨擦持續，美國總特朗普周五再狠批中國，稱尚未準備好與中國達成貿易協議，他又揚言︰「我們不會和華為做生意。」



不過，白宮其後「解畫」，指特朗普只是禁止聯邦政府部門購入華為產品，又指仍正在處理華為的特別牌照。



個股方面，召車app公司Uber第2季勁蝕52.4億美元，創歷來最大虧損紀錄，股價全日下挫6.82%，收報40.05美元。人造肉公司Beyond Meat據報放棄進軍日本市場的計劃，股價收漲逾1%。



對於後市，野村宏觀及量化策略員Masanari Takada警告，現時排除出現雷曼兄弟式的冧市機會將是一項錯誤，更形容當前美股形態十分近似2008年爆煲前狀況，因為該行的數據顯示，對沖基金正大舉離場，市況愈益波動將觸發更多沽盤。



該行料新一波冧市最快8月底或9月初來臨，建議短期趁反彈沽貨。



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